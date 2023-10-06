Сафиуллин обыграл Зверева и вышел в третий круг турнира в Шанхае

Российский теннисист Роман Сафиуллин в двух сетах оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева в матче второго круга турнира в Шанхае. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу 50-й ракетки мира.

Сафиуллин семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. В активе Зверева - семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в 1/8 финала соревнования Сафиуллин поборется с Беном Шелтоном из США.