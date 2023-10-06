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Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Самсоновой на турнире в Пекине

Спортсменки встретятся в рамках 1/2 финала соревнований.
06 октября 2023 17:59
автор: Глеб Шевяков

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в преддверии полуфинального матча турнира категории WTA-1000 в Пекине с Людмилой Самсоновой призналась, что ей всегда сложно играть против российской спортсменки.

Сегодня, 6 октября, в четвертьфинале турнира 24-летняя атлетка одержала победу над первой ракеткой мира, представительницей Беларуси Ариной Соболенко (7:5, 6:2). В свою очередь, россиянка обыграла Елену Остапенко (6:3, 6:2) из Латвии.

«Всегда очень тяжело играть против Людмилы. К этому моменту у меня не получалось выступать против неё достаточно успешно. Но я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы восстановиться. Я надеюсь, что завтра покажу такую же игру, которую продемонстрировала сегодня», – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Полуфинальный матч китайского турнира между Рыбакиной и Самсоновой состоится в субботу, 7 октября. Игра начнётся в 11:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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