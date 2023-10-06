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Петрова считает, что Андреевой нужны матчи с топ-соперницами

На турнире в Пекине Мирра проиграла Елене Рыбакиной.
06 октября 2023 18:36
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова высказалась о поражении Мирры Анедреевой в матче третьего круга турнира в Пекине с казахской теннисткой Еленой Рыбакиной.

«Мне понравилось, как Мирра играла. Конечно, Рыбакина — опытный игрок, победитель турнира Большого шлема. Мирра хорошо начала, играла чисто, двигала соперницу и все складывалось удачно, а Рыбакина допускала много невынужденных ошибок. Но она не нервничала и смогла на опыте собраться, заставила себя играть чище, сравняла игру — можно сказать, поверила в свои силы, выиграв второй сет. А в третьем стала играть более раскрепощенно, раскованно. Она начала поддавливать Андрееву по скорости. Это хороший опыт для Мирры, она должна понимать и делать выводы из этого матча — она может играть с топ-соперниками наравне и обыгрывать их. Но нужно научиться доводить матчи до конца. Ей 16 лет, думаю, что есть большой задел физики. Уверена, она над этим работает. Нужны более мощные удары, выносливость, это все придет со временем. И, конечно, нужны такие матчи, чтобы учиться правильно себя вести в определенных моментах. А так, Мирра хорошо играла в свой теннис в этом матче», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Напомним, ранее Рыбакина оказалась сильнее Арины Соболенко в четвертьфинале и вышла в полуфинал турнира.

Полуфинальный матч китайского турнира между Рыбакиной и россиянкой Людмилой Самсоновой состоится в субботу, 7 октября. Игра начнётся в 11:30 по московскому времени.

источник: «Газета.Ru»
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