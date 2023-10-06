Веснина считает, что Самсонова может совершить сенсацию и победить на турнире в Пекине

Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на победу российской теннисистки Людмилой Самсоновой над Еленой Остапенко (6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира в Пекине.

«Прекрасная победа над сложным соперником. Людмила вполне может выиграть этот турнир, потому что быстрый корт в Пекине подходит ей по стилю игры. У нее очень мощная подача, большое количество выигранных очков. У Рыбакиной шансов чуть побольше, но Самсонова вполне может совершить сенсацию», — приводит слова Весниной «СЭ».

Напомним, что в 1/2 финала турнира Самсонова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая ранее оказалась сильнее первой ракетки мира Арины Соболенко.