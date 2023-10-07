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Карлос Алькарас: карьера Джоковича мотивирует меня

Испанец продолжает восхищаться легендарным сербом.
07 октября 2023 09:27
автор: Виталий Стопин

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, как он ищет мотивацию. Он заявил, что примером для него является легендарный серб Новак Джокович.

«Я постоянно думаю о величии Новака и о том, насколько потрясающе он играет. Сейчас для меня главной мотивацией и на тренировках, и и на соревнованиях является желание подняться на тот же уровень, на котором находится Джокович. Хочу закончить 2023 год на вершине рейтинга ATP, опередив его», — заявил Алькарас в эфире Tennis TV.

На данный момент Карлос Алькараз завоевал два трофея на турнирах серии «Большого Шлема» (US Open — 2022 и Уимблдон-2023).Новак Джокович является рекордсменом по победам на ТБШ среди мужчин — на его счету 24 награды.

источник: Tennis TV
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