Сестра Руне пожаловалась на угрозы из-за разгромного поражения теннисиста на «Мастерсе» в Шанхае

Альма Руне, сестра датского теннисиста Хольгера Руне (пятая ракетка мира), рассказала, что из-за поражений брата получает угрозы в соцсетях.

«Прямо скажу — об угрозах в мой адрес и адрес моей семьи я сообщала полиции и буду продолжать это делать. Учитывайте, что последствия не будут мягче только из-за того, что это всё происходит в интернете.

Что касается других токсичных сообщений… Пожалуйста, постарайтесь быть приятными людьми», — написала Альма на своей странице в соцсетях.

На старте турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) Руне потерпел разгромное поражение от американца Брэндона Накашимы (122-й номер рейтинга ATP) со счётом 0:6, 2:6. Примечательно, что после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023 Хольгер выиграл лишь один из шести матчей на турнирах ATP. Ранее сообщалось, что датчанина беспокоит травма спины.