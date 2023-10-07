Шамиль Тарпищев: Самсонова способна быть в топ-5 рейтинга WTA

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил уровень игры и потенциал российской теннисистки Людмилы Самсоновой (22-й ракетки мира).

«Самсонова способна войти в первую пятёрку рейтинга WTA — я это всегда подчёркивал. У Людмилы большой потенциал. У неё есть игра, есть хорошая моральная подготовка — вспомним Кубок Федерации, когда она обыграла Бенчич. Любая из возможных её следующих соперниц на турнире ей по силам», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В пятницу, 6 октября, Людмила Самсонова одержала уверенную победу над латышкой Еленой Остапенко в четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).За выход в финал соревнований в столице Поднебесной россиянка сразиться с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.