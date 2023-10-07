Людмила Самсонова: против Рыбакиной нужно играть очень мощно

Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
Матч состоится 7 октября и начнётся не ранее 11:40 мск.
«Против Лены нужно быть очень, очень мощной. Я в порядке, готова играть», — цитирует Самсонову пресс-служба WTA.
Самсоновой 24 года. Она занимает 22-е место в мировом рейтинге.
24-летняя Рыбакина располагается на пятой строчке.
Россиянка выиграла у своей соперницы все три очных матча.
источник: WTA