Людмила Самсонова: против Рыбакиной нужно играть очень мощно

Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Матч состоится 7 октября и начнётся не ранее 11:40 мск.

«Против Лены нужно быть очень, очень мощной. Я в порядке, готова играть», — цитирует Самсонову пресс-служба WTA.

Самсоновой 24 года. Она занимает 22-е место в мировом рейтинге.

24-летняя Рыбакина располагается на пятой строчке.

Россиянка выиграла у своей соперницы все три очных матча.