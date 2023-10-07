ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Людмила Самсонова: против Рыбакиной нужно играть очень мощно

Россиянка сразится с чемпионкой Уимблдона в полуфинале турнира в Пекине.
07 октября 2023 10:26
автор: Денис Владимиров

Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Матч состоится 7 октября и начнётся не ранее 11:40 мск.

«Против Лены нужно быть очень, очень мощной. Я в порядке, готова играть», — цитирует Самсонову пресс-служба WTA.

Самсоновой 24 года. Она занимает 22-е место в мировом рейтинге.

24-летняя Рыбакина располагается на пятой строчке.

Россиянка выиграла у своей соперницы все три очных матча.

источник: WTA
Шамиль Тарпищев: Самсонова способна быть в топ-5 рейтинга WTA
Людмила часто играет на потрясающем уровне.
07.10.2023 10:26
Теннис
автор: Виталий Стопин
Сестра Руне пожаловалась на угрозы из-за разгромного поражения теннисиста на «Мастерсе» в Шанхае
Датчанин после Уимблдона совсем не похож на себя.
07.10.2023 09:55
Теннис
автор: Виталий Стопин
Карлос Алькарас: карьера Джоковича мотивирует меня
Испанец продолжает восхищаться легендарным сербом.
07.10.2023 09:27
Теннис
автор: Виталий Стопин
Даниил Медведев: это мой лучший сезон в карьере, постараюсь завершить его на высокой ноте
Если выкинуть турниры «Большого шлема».
06.10.2023 23:48
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Ольховский: вообще неважно, как Медведев сыграл в Пекине. Это турнир непонятной категории
Эксперт отметил, что Синнер был чуть более удачливее россиянина в финальном матче.
06.10.2023 20:43
Теннис
автор: Элина Бурина
Веснина считает, что Самсонова может совершить сенсацию и победить на турнире в Пекине
Ранее россиянка пробилась в полуфинал.
06.10.2023 18:45
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Петрова считает, что Андреевой нужны матчи с топ-соперницами
На турнире в Пекине Мирра проиграла Елене Рыбакиной.
06.10.2023 18:36
Теннис
автор: Александр Кожевников
Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Самсоновой на турнире в Пекине
Спортсменки встретятся в рамках 1/2 финала соревнований.
06.10.2023 17:59
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Сафиуллин обыграл Зверева и вышел в третий круг турнира в Шанхае
Сафиуллин обыграл Зверева и вышел в третий круг турнира в Шанхае
Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
06.10.2023 17:50
Теннис
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.