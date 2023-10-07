Медведев обыграл Гарина во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), матчи которого проходят на хардовых кортах.

В игре второго круга 27-летний россиянин победил представителя Чили Кристиана Гарина. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и закончилась победой Медведева в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Медведев сделал семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его оппонент выполнил четыре эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге соревнований Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.