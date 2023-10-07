Свёнтек разгромила Гауфф и вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой финалисткой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она в двух сетах со счётом 6:2, 6:3 разгромила действующую чемпионку US Open американку Кори Гауфф (третий номер мирового рейтинга).

Продолжительность матча составила всего 1 час 14 минут. За два сета Свёнтек выполнила один эйс, допустила одну ошибку на своей подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных. Гауфф заработала две подачи навылет, одну двойную ошибку и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В решающем матче турнира в столице Поднебесной Ига Свёнтек встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5). Призовой фонд соревнований в Пекине в 2023 году составил $ 8,13 млн.