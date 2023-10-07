Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира серии WTA-1000 в Пекине, матчи которого проходят на кортах с хардовым покрытием.

В полуфинальной встрече Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой 24-летней россиянки в двух сетах со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Самсонова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Её соперница сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В финале Самсонова сыграет с Игой Свёнтек из Польши.