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Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине

Россиянка в шаге от титула.
Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине
07 октября 2023 13:25
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира серии WTA-1000 в Пекине, матчи которого проходят на кортах с хардовым покрытием.

В полуфинальной встрече Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой 24-летней россиянки в двух сетах со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Самсонова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Её соперница сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В финале Самсонова сыграет с Игой Свёнтек из Польши.

источник: «Советский спорт»
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