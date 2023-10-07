Андрей Чесноков: Медведев не закончит сезон первой ракеткой мира — там останется Джокович

Экс-теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о том, получится ли у Даниила Медведева стать первой ракеткой мира по итогам сезона-2023.

«Не думаю, что Медведев закончит сезон первой ракеткой мира. На первой строчке останется Джокович. Новаку нужно сыграть или выиграть всего один турнир. Если Алькарас выиграет серию осенних турниров, то у него будет шанс стать первым в мире. Но у Джоковича хороший запас прочности», — сказал Чесноков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, на текущий момент первой ракеткой мира является сербский теннисист Новак Джокович. Медведев занимает третье место в рейтинге ATP.