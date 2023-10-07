Шамиль Тарпищев: Медведев — один из фаворитов турнира в Шанхае

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева выиграть турнир серии «Мастерс» в Шанхае.

«Для Медведева сейчас есть четыре-пять человек, с которыми ему реально сложно играть. А так, он в форме и закономерно победил Гарина. В Шанхае он реально один из фаворитов турнира. В первых кругах у него не должно быть проблем с соперниками. Если только «ударные» не попадутся, но таких у него, кажется, не предвидится», — цитирует Тарпищева издание ТАСС.

Отметим, что третья ракетка мира является действующим победителем турнира в Шанхае.

Напомним, в игре второго круга 27-летний россиянин победил представителя Чили Кристиана Гарина. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и закончилась победой Медведева в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.