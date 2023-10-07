Медведев считает текущий сезон лучшим в карьере, если не учитывать турниры «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление в текущем сезоне.

«Этот сезон, безусловно, просто потрясающий. Мне очень хотелось выиграть турнир «Большого шлема», но, если оставить их в стороне, то это, наверное, мой лучший сезон. На Уимблдоне и US Open у меня были очень хорошие шансы. Множество титулов, крупные победы, очень стабильно», — заявил Медведев на пресс-конференции в Шанхае.

Отметим, что третья ракетка мира является действующим победителем турнира в Шанхае.

Напомним, в игре второго круга 27-летний россиянин победил представителя Чили Кристиана Гарина. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и закончилась победой Медведева в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.