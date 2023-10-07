Веснина уверена, что Даниил Медведев может выиграть турнир в Шанхае

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась мнением о выступлении российского теннисиста Даниила Медведева на турнире категории «Мастерс» в Шанхае.

Во втором раунде соревнований 27-летний спортсмен одержал победу над чилийским атлетом Кристьяном Гариным со счётом 6:3, 6:3.

«У Дани все есть: игра, подача, уверенность в себе. У него есть все шансы победить на «Мастерсе» в Шанхае. Начало уже положено. Сегодня была очень уверенная победа над Гариным», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

На следующем этапе китайского турнира Медведев сыграет против представителя США Себастьяном Кордой. Игра пройдёт в воскресенье, 8 октября, и начнётся в 11:00 по московскому времени.