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Веснина уверена, что Даниил Медведев может выиграть турнир в Шанхае

Россиянин успешно преодолел второй круг соревнований.
07 октября 2023 18:09
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась мнением о выступлении российского теннисиста Даниила Медведева на турнире категории «Мастерс» в Шанхае.

Во втором раунде соревнований 27-летний спортсмен одержал победу над чилийским атлетом Кристьяном Гариным со счётом 6:3, 6:3.

«У Дани все есть: игра, подача, уверенность в себе. У него есть все шансы победить на «Мастерсе» в Шанхае. Начало уже положено. Сегодня была очень уверенная победа над Гариным», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

На следующем этапе китайского турнира Медведев сыграет против представителя США Себастьяном Кордой. Игра пройдёт в воскресенье, 8 октября, и начнётся в 11:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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