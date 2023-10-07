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Даниил Медведев рассчитывает снова выиграть турнир в Шанхае

Россиянин завоевал трофей в 2019 году.
07 октября 2023 19:36
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от своего выступления на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

«Я люблю этот корт, я люблю этот турнир, я люблю этот город. Как я уже сказал на корте, я надеюсь, что смогу остаться здесь как можно дольше, и единственный способ сделать это – выиграть турнир, потому что, как только я проиграю, я отправлюсь домой. Так что, надеюсь, я смогу остаться здесь ещё примерно на неделю и ещё на один день», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Медведев стал победителем турнира категории «Мастерс» в Шанхае в 2019 году. В нынешнем сезоне он выиграл пять титулов и стал финалистом Открытого чемпионата США.

источник: «Советский спорт»
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