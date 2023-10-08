Медведев в двух сетах уступил Корде в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), матчи которого проходят на хардовых кортах.

В игре третьего круга 27-летний россиянин уступил представителю США Себастьяну Корде. Встреча продолжалась 1 час 29 минуту и закончилась победой американца в двух сетах со счётом 7:6 (10:8), 6:2.

Медведев сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Его оппонент выполнил четыре эйса, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.