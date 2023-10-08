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Медведев разбил ракетку по ходу проигранного матча с Кордой в третьем круге турнира в Шанхае

Американец повёл по личным встречам с третьей ракеткой мира (2-1).
08 октября 2023 11:16
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоций в матче с американцем Себастьяном Кордой в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу представителя США.

После того, как Медведев на тай-брейке проиграл стартовый сет матча, он рабил свою ракетку. Кроме того, Даниил нецензурно выразился, обращаясь в сторону своего бокса. Это произошло, когда россиянин проиграл решающее очко в седьмом гейме второго сета.

В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

источник: «Советский спорт»
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