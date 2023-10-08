Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Димитровым

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), матчи которого проходят на хардовых кортах.

В игре второго круга 27-летний россиянин обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и закончилась победой Хачанова в трёх сетах со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:2.

Хачанов сделал девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его оппонент выполнил 20 эйсов, сделал четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем раунде турнира в Шанхае Хачанов встретится с болгарином Григором Димитровым.