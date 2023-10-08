39-летняя Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Чжэнчжоу

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира серии WTA-500 в Чжэнчжоу, матчи которого проходят на кортах с хардовым покрытием.

В финальной игре квалификации 39-летняя россиянка победила представительницу Венгрии Тимею Бабош. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут и закончилась победой Звонарёвой в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Россиянка сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 17. Её соперница выполнила четыре эйса, допустила десять двойных ошибок и реализовала шесть из 19 брейк-пойнтов.