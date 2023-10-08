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Шамиль Тарпищев объяснил поражение Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Даниил проиграл американцу Корде.
08 октября 2023 12:59
автор: Александр Кожевников

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (6/7(8), 2/6).

«Корда рвёт игру, с лёту играет - с ним сложно. Все, кто на харде рвут игру, - неудобные соперники. С ними тяжело играть, если не находишься в идеальной форме, а сейчас ещё не время для идеальной формы Дани.

Результат этого турнира на сегодня не очень нужен. Нужно готовиться к Берси и к Итоговому турниру, поэтому ничего страшного не случилось. Всё выигрывать невозможно», - цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу представителя США.

В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

источник: ТАСС
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