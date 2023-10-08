Корда назвал победу над Медведевым одной из самых больших в карьере

Американский теннисист Себастьян Корда поделился эмоциями после победы в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае с россиянином Даниилом Медведевым.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу Корды.

«Очевидно, что это одна из самых больших побед в моей карьере. Даниил очень быстр. Противостоять его ударам очень сложно, особенно на таком большом корте. Я очень доволен своей игрой», – приводит слова Корды пресс-служба ATP.

В четвёртом круге Корда сыграет с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем и аргентинцем Франсиско Черундоло.