Роман Сафиуллин проиграл Бену Шелтону в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), матчи которого проходят на хардовых кортах.

В игре третьего круга 26-летний россиянин уступил представителю США Бену Шелтону. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и закончилась победой американца в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Сафиуллин сделал четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. Его оппонент выполнил пять эйсов, сделал три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти.