«Должен был выиграть тай-брейк». Медведев — о поражении от Корды на «Мастерсе» в Шанхае

Третья ракетка мира Даниил Медведев поделился мнение о своей игре в матче в третьего круга турнира «Мастерс» в Шанхае с Себастьяном Кордой из США.

Напомним, что российский теннисист уступил со счётом 6:7 (8:10), 2:6.

«Я должен был выиграть тай-брейк, но я этого не сделал. Это самая большая разница. Дело не только в корте, но я думаю, что условия, возможно, немного благоприятствовали ему. Он был достаточно быстр, чтобы попадать виннерсы, но довольно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар. Так что я думаю, что да, это было хорошо для него», — цитирует Медведева The Tennis Letter.

В четвёртом раунде Себастьян сыграет с победителем встречи Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.