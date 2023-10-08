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Свёнтек после победы на турнире в Пекине назвала Самсонову замечательным человеком

Соперницы встречались в финале соревнования.
08 октября 2023 17:00
автор: Степан Шереметьев

Польская теннисистка Ига Свёнтек дала комментарий после победы над россиянкой Людмилой Самсоновой (6:2, 6:2) в финале турнира в Пекине (Китай).

«Спасибо моей команде. Я очень рад, что у меня есть ваша поддержка, несмотря ни на что. Я не знаю, что бы я делал без людей вокруг меня. Хочу поздравить Людмилу. Ты замечательный человек», - сказала спортсменка.

Добавим, что 24-летняя Самсонова провела третий финал в сезоне, примечательно, что во всех случаях она уступала.

С новой недели Самсонова станет второй ракеткой России, она займёт 16-е место в рейтинге WTA. Свёнтек расположилась на второй строчке.

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