Андрей Чесноков: хотел увидеть борьбу, интригу в матче со Свёнтек, но Самсонова всё проиграла сама

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на поражение россиянки Людмилы Самсоновой в финале турнира WTA 1000 в Пекине. Представительница РФ уступила польке Иге Свёнтек – 2:6, 2:6.

«Не знаю, что произошло с Самсоновой, но сегодня она плохо играла, допустила огромное количество ошибок. Мне матч совсем не понравился, я надеялся увидеть борьбу, интригу, но Самсонова всё проиграла сама. То, что она попала в финал, - это феноменальный результат, но сегодняшняя игра меня огорчила», - цитирует Чеснокова ТАСС.

Добавим, что из россиянок турнир в Пекине в разное время выигрывали Мария Кириленко, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.