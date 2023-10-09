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Дарья Касаткина поднялась в рейтинге WTA, Людмила Самсонова вернулась в топ-20

В десятке лидеров изменений нет.
09 октября 2023 08:23
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, пресс-служба WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира в женском одиночном разряде.

В десятке лидеров изменений не произошло. Первое место по-прежнему занимает Арина Соболенко. На второй позиции идёт Ига Швентек. Третью строчку занимает Кори Гауфф.

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на одну позицию и теперь располагается на 12-й строчке. Людмиле Самсоновой удалось прибавить сразу шесть пунктов, и теперь она 16-я ракетка мира. Мирра Андреева поднялась на десять строчек. Теперь 16-летняя теннисистка располагается на 50-м месте.

источник: WTA
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