Хачанов потерпел поражение от Димитрова и покинул турнир в Шанхае

Подошёл к концу матч в рамках 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае, в котором российский теннисист Карен Хачанов сыграл против представителя Болгарии Григора Димитрова.

Отметим, что встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу болгарского спортсмена. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.

В прошедшей игре Димитров оформил 10 эйсов, совершил одну двойную ошибку и выиграл один гейм на приеме. У Хачанова четыре подачи навылет, три двойных и ни одного брейка.

В следующем круге Димитров сыграет против победителя матча Карлос Алькарас (Испания) – Дэниел Эванс (Великобритания).