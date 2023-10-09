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Тарпищев заявил об интересе войти в совет директоров футбольного «Спартака»

Шамиль Анварович сам когда-то занимался футболом.
09 октября 2023 19:14
автор: Виталий Стопин

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что ему было бы интересно войти в совет директоров футбольного клуба «Спартак Москва».

«Когда же войду в совет директоров «Спартака»? Это вопрос не ко мне (смеётся). Мне это интересно с той точки зрения, что я когда-то сам играл в футбол, и у меня всё время был выбор: футбол или теннис. Если у меня спросят, какой вид спорта у меня любимый, то я назову футбол. Всю жизнь любимым у меня был футбол.

Вопрос вхождения в совет директоров — это не самоцель. Вопрос в том, что мне там предстоит делать. Управлять? Но тогда ты должен иметь кусок работы, который соответствовал бы твоим стремлениям. Если такой будет, то я соглашусь. Пока нет таких предложений (смеётся)», — цитирует Тарпищева «РБ Спорт».

Летом 2022 года после приобретения контрольного пакета акций «Спартака» нефтяной компанией «Лукойл» сообщалось, что в совет директором клуба могут войти Тарпищев и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

источник: «РБ-Спорт»
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