Португальский теннисист Элиаш требует у ATP компенсацию из-за игры плохими мячами

Португальский теннисист Гастау Элиаш опубликовал обращение к ATP на своей странице в социальной сети.
Отметим, что 32-летний спортсмен требует от руководства ассоциации компенсацию. Элиаш недоволен качеством теннисных мячей.
«Я трeбую, чтобы ATP заплатила компeнсацию за физиотерапию. Онa мне потребовалась после игры теми мячaми, которые были. Я уже много лeт в туре, но еще никогда не видел ничегo такого. Это просто бесчеловечно», — написал Гастау.
Добавим, что походу «Мастерса» в Шанхае на качество мячей жаловались третья ракетка мира Даниил Медведев и Тейлор Фритц из США.
источник: «Советский спорт»