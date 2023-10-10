ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Португальский теннисист Элиаш требует у ATP компенсацию из-за игры плохими мячами

Руководство организации пока никак не комментировало высказывание спортсмена.
10 октября 2023 08:10
автор: Александр Поволоцкий

Португальский теннисист Гастау Элиаш опубликовал обращение к ATP на своей странице в социальной сети.

Отметим, что 32-летний спортсмен требует от руководства ассоциации компенсацию. Элиаш недоволен качеством теннисных мячей.

«Я трeбую, чтобы ATP заплатила компeнсацию за физиотерапию. Онa мне потребовалась после игры теми мячaми, которые были. Я уже много лeт в туре, но еще никогда не видел ничегo такого. Это просто бесчеловечно», — написал Гастау.

Добавим, что походу «Мастерса» в Шанхае на качество мячей жаловались третья ракетка мира Даниил Медведев и Тейлор Фритц из США.

источник: «Советский спорт»
Стало известно, когда бывшая россиянка Грачёва дебютирует за Францию на Кубке Билли Джин Кинг
Спортсменка занимает 46-е место в мировом рейтинге WTA.
10.10.2023 08:31
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Тарпищев заявил об интересе войти в совет директоров футбольного «Спартака»
Шамиль Анварович сам когда-то занимался футболом.
09.10.2023 19:14
Теннис
автор: Виталий Стопин
Рублев за час расправился с Маннарино и пробился в четвертый круг турнира в Шанхае
Рублев за час расправился с Маннарино и пробился в четвертый круг турнира в Шанхае
Соревнования проходят с 4 по 15 октября.
09.10.2023 13:17
Теннис
автор: Александр Бойченко
Хачанов потерпел поражение от Димитрова и покинул турнир в Шанхае
Хачанов потерпел поражение от Димитрова и покинул турнир в Шанхае
Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.
09.10.2023 10:45
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Дарья Касаткина поднялась в рейтинге WTA, Людмила Самсонова вернулась в топ-20
Дарья Касаткина поднялась в рейтинге WTA, Людмила Самсонова вернулась в топ-20
В десятке лидеров изменений нет.
09.10.2023 08:23
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Андрей Чесноков: хотел увидеть борьбу, интригу в матче со Свёнтек, но Самсонова всё проиграла сама
Однако результат и без того феноменальный.
08.10.2023 20:25
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Свёнтек после победы на турнире в Пекине назвала Самсонову замечательным человеком
Соперницы встречались в финале соревнования.
08.10.2023 17:00
Теннис
автор: Степан Шереметьев
«Должен был выиграть тай-брейк». Медведев — о поражении от Корды на «Мастерсе» в Шанхае
Ранее россиянин уступил Янник Синнеру в финале турнира в Пекине.
08.10.2023 14:39
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Роман Сафиуллин проиграл Бену Шелтону в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае
Роман Сафиуллин проиграл Бену Шелтону в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае
Россиянин вынужден покинуть турнир.
08.10.2023 13:48
Теннис
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.