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Стало известно, когда бывшая россиянка Грачёва дебютирует за Францию на Кубке Билли Джин Кинг

Спортсменка занимает 46-е место в мировом рейтинге WTA.
10 октября 2023 08:31
автор: Александр Поволоцкий

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва вошла в состав сборной Франции на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что 23-летняя спортсменка получила гражданство европейского государства в июне года. Грачёва имела такую возможность, так как прожила во Франции в течение семи лет.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдёт с 7 по 12 ноября в испанской Севилье. Таким образом, Варвара дебютирует за «трёхцветных».

Ранее Грачёва дважды доходила до третьего круга на US Open, Australian Open и Открытого чемпионата Франции (дважды).

источник: «Советский спорт»
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