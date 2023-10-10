Стало известно, когда бывшая россиянка Грачёва дебютирует за Францию на Кубке Билли Джин Кинг

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва вошла в состав сборной Франции на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что 23-летняя спортсменка получила гражданство европейского государства в июне года. Грачёва имела такую возможность, так как прожила во Франции в течение семи лет.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдёт с 7 по 12 ноября в испанской Севилье. Таким образом, Варвара дебютирует за «трёхцветных».

Ранее Грачёва дважды доходила до третьего круга на US Open, Australian Open и Открытого чемпионата Франции (дважды).