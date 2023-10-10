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Звонарева победила Кудерметову и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Спортсменки провели на корте 1 час 57 минут.
10 октября 2023 12:11
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках первого круга турнира в Чжэнчжоу, в котором встретились две представительницы России: Вера Звонарева сыграла против Вероники Кудерметовой.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Звонаревой. Спортсменки провели на корте 1 час 57 минут.

В прошедшей игре Звонарева не оформила ни одного эйса, совершила две двойные ошибки и выиграла пять геймов на приёме. На счету Кудерметовой ни одной подачи на вылет, две двойные и три брейка.

В следующем круге Звонарева сыграет против украинской теннисистки Ангелины Калинской.

источник: «Советский спорт»
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