Звонарева победила Кудерметову и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Подошёл к концу матч в рамках первого круга турнира в Чжэнчжоу, в котором встретились две представительницы России: Вера Звонарева сыграла против Вероники Кудерметовой.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Звонаревой. Спортсменки провели на корте 1 час 57 минут.

В прошедшей игре Звонарева не оформила ни одного эйса, совершила две двойные ошибки и выиграла пять геймов на приёме. На счету Кудерметовой ни одной подачи на вылет, две двойные и три брейка.

В следующем круге Звонарева сыграет против украинской теннисистки Ангелины Калинской.