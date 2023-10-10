Рахимова обыграла Грачёву и вышла во второй круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Камилла Рахимова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Франции Варвары Грачёвой в первом круге турнира в Гонконге. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу 81-й ракетки мира.

Рахимова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. В активе Грачёвой - четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в третий круг Рахимова поборется с Катержиной Синяковой из Чехии.