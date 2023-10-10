Людмила Самсонова победила Татьяну Марию и вышла в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу

Подошёл к концу матч перового круга турнира в Чжэнчжоу (Китай), в котором российская теннисистка Людмила Самсонова сыграла с представительницей Германии Татьяной Марией.

Отметим, что встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 16-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.

В прошедшей игре Самсонова оформил шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. У её соперницы две подачи навылет, шесть двойных и два реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия).