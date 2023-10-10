Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Гонконге на отказе Юлии Путинцевой

Подошёл к концу матч первого круга турнира в Гонконге, в котором россиянка Анна Блинкова встретилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Отметим, что встреча закончилась досрочно при счёте 6:4, 2:6, 5:1 в пользу российской теннисистки по причине отказа Путинцевой. Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты.

В прошедшей игре Блинкова оформила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. У её соперницы одна подача навылет, две двойных и четыре реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Анна Блинкова сыграет с австралийской теннисисткой Присциллой Хон.