ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Павлюченковой понадобилось меньше часа, чтобы обыграть Фетт в первом круге турнира в Гонконге

Встреча продолжалась 50 минут.
Павлюченковой понадобилось меньше часа, чтобы обыграть Фетт в первом круге турнира в Гонконге
10 октября 2023 15:37
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Анастасия Павлюченкова

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Яны Фетт в матче первого круга турнира в Гонконге. Игра завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу 61-й ракетки мира.

Павлюченкова семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. В активе Фетт - ни одного эйса, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в четвертьфинал соревнования Павлюченкова поборется с лучшей из пары Александра Саснович (Белоруссия) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

источник: «Советский спорт»
Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Шанхае
Матч продолжался 1 час 14 минут.
10.10.2023 15:20
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Гонконге на отказе Юлии Путинцевой
Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты.
10.10.2023 14:46
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Людмила Самсонова победила Татьяну Марию и вышла в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу
Людмила Самсонова победила Татьяну Марию и вышла в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу
Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
10.10.2023 13:44
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Рахимова обыграла Грачёву и вышла во второй круг турнира в Гонконге
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
10.10.2023 12:38
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Звонарева победила Кудерметову и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
Спортсменки провели на корте 1 час 57 минут.
10.10.2023 12:11
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Мирра Андреева обыграла Ястремскую на старте турнира в Гонконге и может сыграть с Азаренко
Мирра Андреева обыграла Ястремскую на старте турнира в Гонконге и может сыграть с Азаренко
Россиянка занимает 50-е место в рейтинге WTA.
10.10.2023 11:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
16-летняя россиянка Корнеева пробилась в основную сетку турнира в Гонконге
Соревнование продлится до 15 октября.
10.10.2023 09:31
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, когда бывшая россиянка Грачёва дебютирует за Францию на Кубке Билли Джин Кинг
Спортсменка занимает 46-е место в мировом рейтинге WTA.
10.10.2023 08:31
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Португальский теннисист Элиаш требует у ATP компенсацию из-за игры плохими мячами
Руководство организации пока никак не комментировало высказывание спортсмена.
10.10.2023 08:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.