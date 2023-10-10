Павлюченковой понадобилось меньше часа, чтобы обыграть Фетт в первом круге турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Яны Фетт в матче первого круга турнира в Гонконге. Игра завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу 61-й ракетки мира.

Павлюченкова семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. В активе Фетт - ни одного эйса, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в четвертьфинал соревнования Павлюченкова поборется с лучшей из пары Александра Саснович (Белоруссия) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).