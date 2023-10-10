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Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
10 октября 2023 18:51
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Тимеи Бабош в матче первого круга турнира в Чжэнчжоу. Игра завершилась со счётом 6:1, 7:6 (9:7) в пользу 12-й ракетки мира.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 16. В активе Бабош - ни одного эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал соревнования Касаткина поборется с Чжу Сян Бай из Китая.

источник: «Советский спорт»
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