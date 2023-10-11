Полина Кудерметова обыграла теннисистку из Лихтеншейна во втором круге турнира в Сеуле

Теннисистка из России Полина Кудерметова успешно преодолела барьер второго круга турнира WTA в Сеуле.

Отметим, что 20-летняя спортсменка победила представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман со счетом 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 13 минут.

На счету Полины одна подача навылет, одна двойная ошибка и девять реализованных брейк-пойнтов из 15. Катинка допустила девять двойных и реализовала четыре брейка из восьми.

В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей встречи Екатерина Александрова (Россия) - Янина Викмайер (Бельгия).