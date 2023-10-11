ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Полина Кудерметова обыграла теннисистку из Лихтеншейна во втором круге турнира в Сеуле

Соперница россиянки занимает 343-е место в рейтинге WTA.
11 октября 2023 09:01
автор: Александр Поволоцкий

Теннисистка из России Полина Кудерметова успешно преодолела барьер второго круга турнира WTA в Сеуле.

Отметим, что 20-летняя спортсменка победила представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман со счетом 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 13 минут.

На счету Полины одна подача навылет, одна двойная ошибка и девять реализованных брейк-пойнтов из 15. Катинка допустила девять двойных и реализовала четыре брейка из восьми.

В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей встречи Екатерина Александрова (Россия) - Янина Викмайер (Бельгия).

источник: «Советский спорт»
Надаль выступит на Australian Open после годичного перерыва, связанного с травмой
Теннисист признавался, что 2024 год может стать последним в его карьере.
11.10.2023 09:08
Теннис
автор: Александр Шульгин
Тарпищев назвал Пола неоднозначным соперником для Рублева на турнире ATP в Шанхае
Встреча состоится 11 октября.
10.10.2023 21:12
Теннис
автор: Александр Кожевников
Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
10.10.2023 18:51
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Аванесян на отказе уступила Синьюй в первом круге турнира в Гонконге
Встреча была прервана во втором сете.
10.10.2023 17:28
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Павлюченковой понадобилось меньше часа, чтобы обыграть Фетт в первом круге турнира в Гонконге
Павлюченковой понадобилось меньше часа, чтобы обыграть Фетт в первом круге турнира в Гонконге
Встреча продолжалась 50 минут.
10.10.2023 15:37
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Шанхае
Матч продолжался 1 час 14 минут.
10.10.2023 15:20
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Гонконге на отказе Юлии Путинцевой
Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты.
10.10.2023 14:46
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Людмила Самсонова победила Татьяну Марию и вышла в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу
Людмила Самсонова победила Татьяну Марию и вышла в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу
Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
10.10.2023 13:44
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Рахимова обыграла Грачёву и вышла во второй круг турнира в Гонконге
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
10.10.2023 12:38
Теннис
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.