Надаль выступит на Australian Open после годичного перерыва, связанного с травмой

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли подтвердил участие Рафаэля Надаля в турнире в 2024 году.

«Рафа вернется в Мельбурне. Он отсутствовал в течение длительного времени, и я разговаривал с ним в последние дни. Он подтвердил, что вернется в следующем году, и это взволновало нас всех. Это невероятно, отличные новости», - приводит слова Тайли РИА Новости.

В последний раз Надаль выходил на корт в январе 2023 года, после чего восстанавливался от проблем с поясничными мышцами.

Испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Australian Open покорялся ему трижды.