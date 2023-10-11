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Надаль выступит на Australian Open после годичного перерыва, связанного с травмой

Теннисист признавался, что 2024 год может стать последним в его карьере.
11 октября 2023 09:08
автор: Александр Шульгин

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли подтвердил участие Рафаэля Надаля в турнире в 2024 году.

«Рафа вернется в Мельбурне. Он отсутствовал в течение длительного времени, и я разговаривал с ним в последние дни. Он подтвердил, что вернется в следующем году, и это взволновало нас всех. Это невероятно, отличные новости», - приводит слова Тайли РИА Новости.

В последний раз Надаль выходил на корт в январе 2023 года, после чего восстанавливался от проблем с поясничными мышцами.

Испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Australian Open покорялся ему трижды.

источник: «РИА Новости»
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