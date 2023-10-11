Звонарёва проиграла украинке Калининой в матче второго круга турнира в Чжэнчжоу

В матче второго круга турнира WTA в Чжэнчжоу российская теннисистка Вера Звонарева проиграла украинке Анне Калининой и покинула соревнования.

Отметим, что встреча, которая длилась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 28-й ракетки мира.

Калинина ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Звонарёвой один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк при трёх попытках.

В четвертьфинале Анна сыграет с победительницей встречи между Чжэн Циньвэнь (Китай) и Марией Саккари (Греция).