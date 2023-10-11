Алина Корнеева вышла во второй круг турнира в Гонконге, обыграв Савиных

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира WTA, который проходит в Гонконге.

Отметим, что в матче первого раунда 16-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Валерию Савиных со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты.

Победительница шесть раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов из семи.

На счету соперницы – два эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Добавим, что за право выход в четвертьфинал Корнеева поборется с Линдой Фрухвиртовой из Чехии.