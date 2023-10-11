Карлос Алькарас потерпел поражение от Димитрова и вылетел с «Мастерса» в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс», который проходит в Шанхае (Китай).

Очная встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

Победитель десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брей-пойнта из пяти.

На счету испанца четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале китайского турнира Димитров встретится с теннисистом Николасом Харри. Из десяти лучших теннисистов рейтинга ATP в соревнованиях продолжает принимать участие лишь один спортсмен, россиянин Андрей Рублёв.