Анна Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Гонконге, обыграв австралийку Хон

Российская теннисистка Анна Блинкова стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-250, который проходит в Гонконге (Китай).

В матче второго круга 37-я ракетка мира одержала победу над представительницей Австралии Присциллой Хон со счётом 6:1, 6:3.

25-летняя победительница два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

На стадии 1/4 финала китайского турнира Блинкова сыграет против победительницы матча Синьюй Ван (Китай) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).