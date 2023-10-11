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Теннисный турнир в Тель-Авиве перенесён из-за событий в Израиле

Соревнования запланированы на ноябрь.
11 октября 2023 17:58
автор: Глеб Шевяков

Тель-Авив не примет теннисный турнир категории ATP, который должен был состояться в ноябре 2023 года, на фоне военных действий в Израиле. Соревнования были перенесены в Софию (Болгария). Об этом сообщает El Comercio.

7 сентября группировка ХАМАС атаковала страну, нанеся ракетный удар по различным городам. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.

Как утверждает источник, ATP определила столицу Болгарии, как нового организатора предстоящего турнира. Сообщается, что на право принять соревнования по теннису также претендовал испанский Хихон.

В прошедшем сезоне турнир категории ATP в Тель-Авиве выиграл сербский теннисист Новак Джокович.

источник: El Comercio
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