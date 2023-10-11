Камилла Рахимова уступила Синяковой в матче 2-го круга турнира в Гонконге

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай).

В матче второго круга 81-й ракетка мира потерпела поражение от представительницы Чехии Катержины Синяковой со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 1:6.

Россиянка один раз подала навылет, совершила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх.

На счету победительницы четыре эйса, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде китайского турнира Синякова сыграет против победительницы пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).