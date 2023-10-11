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Карлос Алькарас назвал причину своего поражения в матче 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Испанец в трёх сетах проиграл болгарскому теннисисту Григору Димитрову.
11 октября 2023 19:35
автор: Глеб Шевяков

Испанский теннисист Карлос Алькарас подвёл итоги матча 1/8 финала турнира серии «Мастерса» в Шанхае (Китай), в котором он потерпел поражение от представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 7:5, 2:6, 4:6.

«Правда в том, что он по моим ощущениям сыграл очень хорошо. Сегодня его уровень игры был гораздо выше, чем в предыдущих наших встречах. У него не было ни единого спада. Я допустил несколько, казалось, неважных ошибок в начале второго сета, но он не позволил мне вернуться в игру. Я защищался весь матч, тем самым, не давая себя возможностей играть так агрессивно, как бы мне хотелось», — заявил Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинальном матче китайского турнира Димитров сыграет против теннисиста из Чили Николаса Харри. Из десяти лучших теннисистов рейтинга ATP в соревнованиях продолжает принимать участие лишь один спортсмен, россиянин Андрей Рублёв.

источник: «Советский спорт»
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