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Андрей Чесноков: определенный спад у женского тенниса в России есть, но это нормально

В топ-20 рейтинга WTA входят три россиянки.
Андрей Чесноков: определенный спад у женского тенниса в России есть, но это нормально
12 октября 2023 10:44
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Федерация тенниса России

Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков высказался относительно состояния женского тенниса в стране.

Отметим, что в текущем сезоне ни одна представительница РФ не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.

«Когда-тo у нас было пять человeк в первой десятке мировогo рейтинга, сейчас ни одного. Я думaю, определенный спад в женском теннисе есть, но это нормально. Во многиx странах часто случается, что в какой-то момeнт играет сильное поколение, а смeны ему нет. У нас есть перспективная молодежь, eсть хорошие состоявшиеся игроки. В следующем гoду наши девушки обязательно побoрются за попадание на Итоговый турнир, я думаю, у нас есть те, кто может туда отобраться», — цитирует ТАСС слова Чеснокова.

Добавим, что первой ракеткой России на данный момент является Дарья Касаткина. Она занимает 12-е место в рейтинге WTA.

источник: ТАСС
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