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Карлос Алькарас — о неудачах в Китае: на поражениях учишься большему, чем на победах

12 октября 2023 10:48
автор: Виталий Стопин

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чему его научит поездка в Китай.

«Я всегда говорю, что на поражениях ты учишься большему, чем на победах. И эта поездка в Азию преподнесла мне много уроков.

По-моему, я здорово играю, даже несмотря на эти поражения. Так что сейчас мне нужно на полную тренироваться перед турниром в Базеле, где я в следующий раз появлюсь на корте. На нём я постараюсь показать максимум», — написал Алькарас.

Карлос проиграл в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине итальянцу Яннику Синнеру, а также уступил в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае болгарину Григору Димитрову.

источник: «Советский спорт»
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