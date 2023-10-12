Медведев и Рублёв вошли в новый пул допинг-тестирования ITF

Международная федерация тенниса опубликовала обновлённый пул допинг-тестирования.

Отметим, что количество россиян в этом списке сократилось до 17 человек. Это связано с тем, что Варвара Грачёва сменила спортивное гражданство на французское.

В пул вошли третья ракетка мира Даниил Медведев и Андрей Рублёв (7-я позиция). Также в списке: Екатерина Алeксандрова, Екатерина Глазкова, Аслaн Карацев, Дарья Касаткинa, Елизавета Коклинa, Карен Хачанoв, Вероника Кудерметoва, Анастасия Потаповa, Людмила Самсоновa, Анна Блинковa, Анна Калинская, Павeл Котов, Камилла Раxимова, Роман Сaфиуллин и Арина Варaксина.

В текущем сезоне Медведев завоевал пять титулов. Рублёв в этом году выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Бостаде.