Самсонова уступила немке Зигемунд и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Лауре Зигемунд во втором круге турнира в Чжэнчжоу.

Встреча, которая продолжалась 2 часа и 14 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:1 в пользу представительницы Германии. Самсонова до этого не знала поражений в двух матчах с Зигемунд.

Людмила шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейка из 7 возможных.

На счету Лауры две двойные ошибки и пять брейков, при восьми попытках.

В четвертьфинале Зигемунд сыграет с представительницей Италии Ясмине Паолини.